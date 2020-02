Un medico di Stanford ti spiega il coronavirus

19 February 2020 – 16:32

Da settimane, l’attenzione dell’autorità sanitarie e dell’opinione pubblica mondiale è monopolizzata dagli sviluppi dell’epidemia del coronavirus: partita dalla Cina, più precisamente da Wuhan nella provincia di Hubei, annovera oltre 73mila casi confermati in tutto il mondo. Nonostante Covid-19 appaia meno mortale di altri coronavirus – come Sars, ad esempio – l’attenzione resta molto alta perché sono ancora diversi gli aspetti da approfondire.

In questo video dell’edizione statunitense di Wired, la dottoressa Seema Yasmin, docente della Stanford School of Medicine, riassume le principali informazioni da conoscere e ricordare per fronteggiare la situazione, partendo naturalmente dagli aspetti più strettamente connessi al piano medico (sintomi, precauzioni per evitare il contagio, tasso di mortalità, eccetera)

Non fa male ricordare, come fa l’accademica nel video, che anche in casi come questi ci sono tanti corsi e ricorsi: sono crisi che ciclicamente tornano. Bisogna restare calmi, informarsi correttamente e guardare anche il proprio contesto di riferimento per non farsi travolgere da paure immotivate e atteggiamenti irrazionali. Bisogna essere consapevoli che per quanto un’epidemia sia un fenomeno problematico, è anche qualcosa che è lecito aspettarsi: come conferma la studiosa e divulgatrice, nel mondo della sanità pubblica si lavora costantemente per capire quale sarà il prossimo virus.

