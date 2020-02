Renzi, il rottamatore che oggi vuole solo distruggere

19 February 2020 – 11:21

Matteo Renzi a “Porta a porta” il 17 settembre 2019 (Foto: Roberto Monaldo/LaPresse)Il rottamatore. Dei governi. Curiosa la parabola di Matteo Renzi che da innovatore indiscusso della scena politica italiana si è probabilmente reincarnato in ciò che il se stesso del 2010 avrebbe voluto far fuori a ogni costo. O forse no. Forse – a rivedere certe foto da giovanissimo presidente della provincia fiorentina – è stato tutto un bluff. Ci ha fregati tutti, il fiorentino. Con una bella pernacchia di quelle con gli sputazzi.

Proprio dieci anni fa, anche se era agosto, l’allora sindaco di Firenze lanciava quel movimento che puntava, in modo sacrosanto, a rinnovare la classe dirigente del Pd e in generale del centrosinistra. Che sembrava cogliere l’eredità di quell’urlo di disperazione politica di Nanni Moretti pronunciato otto anni prima, era il 2002, Veltroni segretario Ds, batosta elettorale del 2001, a piazza Navona. Pieno di compagni di viaggio, Pippo Civati su tutti, che l’hanno abbandonato ormai da lungo tempo. Un’onda che l’avrebbe condotto, nel giro di quattro anni, da palazzo Vecchio a palazzo Chigi. A spese di un primo esecutivo: quello guidato dal compagno di partito Enrico Letta. Abbattuto dal segretario del Pd col famoso #enricostaisereno. Per dare vita a un governo, quello dei suoi mille giorni terminato a dicembre 2016, ricco di contraddizioni ma anche di buoni risultati per il paese. Terminato con un altro suicidio: quello di un referendum su una riforma costituzionale trasformata, la tentazione è sempre profondissima, in un voto sulla sua faccia.

Quella di Renzi sembra in definitiva una tendenza semipatologica: come ha detto Marco Travaglio a DiMartedì, ci ricorda la sindrome dello Jep Gambardella di Paolo Sorrentino, il personaggio mondano che voleva organizzare le feste (vedi il secondo governo Conte) e avere al contempo il potere di farle fallire (vedi quelli che succederà nell’arco delle prossime 48 ore, a partire dall’ospitata a Porta a porta di questa sera). La mozione di sfiducia al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede diventerà con ogni probabilità un attacco frontale ed esplicito all’avvocato di Volturara Appula. Ben oltre la prescrizione, che di nuovo è stata un pretesto per rimettere in discussione il lavoro di tutto il governo e portare la pattuglia di Italia Viva verso l’opposizione.

Se sulla prescrizione Renzi ha ragione, la valutazione è come sempre strategica: stare al governo non paga, specie per un’operazione parlamentare come quella di Italia Viva. L’ultimo sondaggio Ixé segnala addirittura il neonato schieramento di Renzi al 3% e in discesa. Così non va, deve aver pensato il fiorentino, anche se non si sa mai esattamente cosa pensi: meglio una battaglia a viso aperto, alla ricerca di una base decente per presentarsi da soli alle regionali e tentare in qualche modo di risollevare un’immagine da anni precipitata negli indici di fiducia, come dimostra l’ultimo Atlante Politico di Demos per Repubblica.

Eppure, viene da chiedersi – all’antipasto dell’ennesima crisi di governo – cosa ci abbia lasciato il lavoro di Renzi di questi anni, al netto delle cose buone del suo esecutivo già viste in altre occasioni. Uno sciagurato patto con Berlusconi, quello del Nazareno, infranto ovviamente alla prima occasione utile, cioè l’elezione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica dopo la vicenda dei 101 falchi tiratori contro Romano Prodi due anni prima. Un protagonismo narcisistico – chi si ricorda quel selfie pubblicato per errore nel settembre 2014? – non dissimile d’altronde da quello berlusconiano. Una sicumera eccessiva sulla giustizia, che lo ha sfiorato per quello che riguarda le indagini sulla sua Fondazione Open, su cui la procura di Firenze sta ancora indagando, e sui suoi genitori, davvero pieni di problemi e di indagini, dal traffico di influenze alle false fatturazioni, per cui sono stati condannati lo scorso autunno. La difesa è stata assoluta, com’è forse comprensibile, ma le storie di famiglia, comunque siano finite, non hanno fatto bene né all’ex presidente del Consiglio né a suoi ex ministri come Maria Elena Boschi.

Su tutti, Renzi ci ha lasciato una febbre molto alta e dannosa, quella da “strategismo”. Un virus che lo ha condotto senza sosta verso un continuo gioco di strategie, di tatticismi, di movimenti delle truppe. In questo senso speculare alle scelte del tutto strumentali dell’altro Matteo, Salvini. Questo ridurre la politica parlamentare a Risiko quotidiano, a stillicidio di mosse, dimenticando cosa pensi il paese di un leader che aveva promesso di ritirarsi dalla politica dopo il biennio 2014-2016 e non l’ha fatto. Come molti, d’altronde, solo che a lui – prima – erano state accordate una fiducia e un’aspettativa elevatissime. Direttamente proporzionali al disincanto di oggi che lo piazza fra i leader di cui gli italiani si fidano di meno. Eppure glieli ha messi in tasca, quegli 80 euro, e molte leggi condivisibili sono uscite dal suo governo. Non basta e non è bastato: Renzi sembra espulso dalla gara.

Perché non mette sul piatto richieste precise, senza mutarle ogni settimana, marciando verso compromessi soddisfacenti? E perché non aiuta la modifica dei decreti sicurezza, ora che c’è finalmente un piano concreto sul tavolo? Perché ogni volta che il gioco si fa duro Renzi manda tutto a monte dando la colpa agli altri? Non era forse la strategia di quei vecchi politici che proprio lui voleva rottamare? Sono tante le domande a cui dovrebbe rispondere in modo cristallino, senza perdersi nei suoi giri di parole, per recuperare, forse, uno straccio di relazione col paese che appena sei anni fa gli aveva dato un consenso significativo alle europee. Primo passo per qualsiasi progetto politico che non voglia dirsi maquillage parlamentare.

The post Renzi, il rottamatore che oggi vuole solo distruggere appeared first on Wired.

Fonte: Wired