Nokia annuncia l’acquisizione di Elenion

19 Febbraio 2020 – 16:48

Il gruppo finlandese annuncia l’acquisizione dell’americana Elenion Technologies: servirà a potenziare l’offerta messa a disposizione degli operatori.

