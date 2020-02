MyMi, il dispositivo anti-abbandono anche senza smartphone

19 Febbraio 2020 – 19:48

MyMi presenta un interessante dispositivo anti-abbandono per i seggiolini in auto, utilizzabile anche senza abbinamento allo smartphone: l’allarme può arrivare anche dal portachiavi in dotazione.

The post MyMi, il dispositivo anti-abbandono anche senza smartphone appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico