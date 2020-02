Monitor ASUS FHD da 27 pollici in offerta su eBay

19 February 2020 – 13:34

Tra le offerte di oggi su eBay anche il monitor ASUS VA27EHE da 27 pollici con risoluzione 1920×1080 pixel, pannello IPS e tecnologia Eye Care.

The post Monitor ASUS FHD da 27 pollici in offerta su eBay appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico