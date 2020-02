Kickstarter rompe il tabù dei sindacati nel mondo tech

19 February 2020 – 12:14

Avanza la rappresentanza sindacale anche nelle nuove aziende del digitale. Gli ingegneri, i programmatori e altri dipendenti della piattaforma americana di crowdfunding Kickstarter hanno raggiunto un accordo storico per avere una rappresentanza sindacale interna e poter quindi chiedere maggiori tutele e diritti. La decisione è stata formalizzata ieri da parte del National Labor Relations Board, l’agenzia del governo federale americano per la tutela delle leggi sul lavoro, che ha conteggiato i voti e sancito la vittoria di misura di coloro che hanno votato per la creazione del sindacato, con 46 dipendenti favorevoli e 37 contrari.

Quello dell’azienda newyorkese rappresenta un primo passo in direzione della sindacalizzazione dei lavoratori nel settore tecnologico negli Stati Uniti. E la decisione arriva dopo mesi di trattative interne che hanno anche portato, lo scorso settembre, al licenziamento di due impiegati, come si legge sul New York Times.

Dei 145 impiegati della compagnia, 88 sono stati scelti per partecipare al voto in quanto non rivestono ruoli manageriali, e la maggioranza di loro ha scelto la costituzione di un sindacato. Con il loro voto, i dipendenti di Kickstarter hanno deciso che i rappresentanti del comitato di Kicstarter United saranno affiliati alla Office and Professional Employees International Union (Opeiu), la sigla sindacale che difende gli impiegati d’ufficio e i professionisti, e avranno diritto di negoziare contratti che garantiscano maggiori tutele sulla parità di retribuzione e sulle pratiche di assunzione.

“Il settore tech rappresenta una nuova frontiera per le organizzazioni sindacali, e Opeiu è entusiasta di rappresentare uno dei primi gruppi tecnologici che ha portato a termine con successo una contrattazione collettiva per i diritti e per essere parte di un movimento di lavoratori che vuole migliorare le condizioni di vita degli impiegati del settore in tutto il mondo”, ha commentato in una nota Richard Lanigan, presidente di Opeiu.

Da parte, loro, i dipendenti di Kickstarter sperano che questo voto possa ispirare anche altri lavoratori del settore a fare lo stesso. Nell’ultimo anno molti impiegati di colossi come Google o Amazon hanno avanzato proposte per sindacalizzarsi, e per il momento solo un gruppo di appaltatori di Google negli uffici di Pittsburgh ha votato per avere una rappresentanza sindacale all’interno dello United Steelworkers, il più importante sindacato generale degli Stati Uniti.

In Europa, invece, l’estate scorsa, il sindacato degli Youtuber ha votato per unirsi al più importante sindacato dei metalmeccanici tedeschi, Ig Metall, potendo contare così su una base di contrattazione più ampia nella negoziazione con il gigante di Mountain View.

