In arrivo l’edizione de Il nome della rosa con i disegni di Umberto Eco

19 February 2020 – 11:39

(Foto: Getty Images)Sono passati esattamente quattro anni dalla morte di Umberto Eco, il grande semiologo, intellettuale e scrittore scomparso il 19 febbraio 2016. Una delle sue opere sicuramente più celebri e memorabili è Il nome della rosa, giallo storico ambientato in epoca medievale in cui il monaco-investigatore Guglielmo da Baskerville indaga sulle strane morti di alcuni frati e su misteriosi libri proibiti. Reso immortale dal famoso film con Sean Connery e omaggiato anche da una recente serie tv Rai, il romanzo tornerà in libreria a maggio 2020 in un’edizione speciale, volta proprio a ricordare il multiforme ingegno dello studioso.

La casa editrice La Nave di Teseo, che aveva lo stesso Eco fra i soci fondatori e che sta ripubblicando tutte le sue opere, produrrà infatti una versione illustrata che contiene i disegni preparatori che l’autore stesso aveva abbozzato mentre lavorava alla storia. “Stiamo realizzando un’edizione che contenga anche alcuni schizzi di ambienti, oggetti, abiti, personaggi… che Umberto Eco aveva fatto”, ha dichiarato il direttore editoriale Elisabetta Sgarbi: “Sarà così un’edizione che darà conto del pensiero e dello studio che sta dietro un grande romanzo”.

Verrà, dunque, sottolineato lo straordinario processo creativo che si cela dietro a un’opera del genere: “Prima di scrivere Il nome della rosa, Eco si immaginava come sarebbe stata l’Abbazia e la biblioteca, per esempio. Lui lo chiamava l’arredo prima della scrittura”, spiega il curatore Mario Andreose: “È la documentazione visiva del suo modo di lavorare”. La mazzetta di disegni è rimasta finora inedita anche se fu realizzata con tutta probabilità fra il 1976 e il 1977, ovvero un paio di anni prima che Umberto Eco iniziasse concretamente a scrivere il romanzo, che venne poi pubblicato nel 1980, divenendo in poco tempo un bestseller mondiale.

