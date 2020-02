Il calendario 2020 delle giornate dedicate alla sostenibilità

19 February 2020 – 11:58

(Foto: Getty Images)Prendete l’agenda o il calendario e segnate in rosso (meglio ancora, in verde) queste date. Sono le giornate dedicate alla sostenibilità e alla salvaguardia del pianeta in programma durante quest’anno. A volte vi viene chiesto di scendere in piazza, altre di spegnere le luci. In ogni caso, sono occasioni per riflettere sull’emergenza climatica e imparare buone pratiche da mettere in atto nella vita di ogni giorno.

3 marzo: World Wildlife Day

È la giornata mondiale dedicata alla flora e alla fauna selvatica, è stata istituita dall’Assembla generale delle Nazioni Unite nel 2013. Il tema del 2020 del World Wildlife Day è Sustaining all life on Earth, cioè sostenere tutta la vita sulla Terra.

6 marzo: M’illumino di meno

È un’iniziativa tutta italiana, lanciata nel 2005 da Rai Radio 2 e dal programma Caterpillar. In occasione di M’illumino di meno i cittadini sono invitati a spegnere le luci per combattere lo spreco energetico. Anche le istituzioni partecipano, lasciando al buio importanti monumenti come il Colosseo a Roma o la Torre di Pisa. Non solo: negli anni si è aggiunto l’invito a piantare qualcosa, anche soltanto dei fiori sul balcone, per dare un segnale.

22 marzo: World Water Day

Per sensibilizzare sugli sprechi e sulle carenze d’acqua è stato creato dalle Nazioni Unite, nel 1992, il World Water Day. Tanti gli eventi in programma anche in Italia per celebrare l’acqua, elemento fondamentale per la sopravvivenza sulla Terra.

28 marzo: Earth Hour

Manifestazione per la Earth Hour a Mosca nel 2019 (foto: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images)Spegnere tutte le luci del mondo per un’ora, dalle 20.30 alle 21.30 del 28 marzo. È questo l’appello lanciato per l’Ora della Terra, organizzata in tutto il mondo dal Wwf. La primissima edizione si è svolta nel 2007 a Sidney, in Australia.

22 aprile: Earth Day

Compie 50 anni la Giornata della Terra, celebrata la prima volta nel 1970 e sancita dalla Nazioni Unite. In occasione dell’anniversario sono tantissime le iniziative in programma in Italia, a partire dal Villaggio per la Terra a Roma. Atteso anche il consueto appuntamento con il concerto per la Terra, di cui non è ancora stata svelata la scaletta. Nel 2019, sul palco della Terrazza del Pincio a Roma, si sono esibiti Carmen Consoli, Marina Rei con Paolo Benvegnù, Eva Pevarello, Mirkoeilcane.

24 aprile: Global climate strike

Aprile è stato scelto dal movimento Fridays for Future, lanciato dall’attivista svedese Greta Thunberg, come mese delle azioni per il clima. Oltre alle manifestazioni (soprattutto degli studenti) in programma ogni venerdì, il 24 aprile è stato indetto un Global climate strike che, come quello di settembre, coinvolga in maniera massiccia partecipanti in tutto il mondo.

9 maggio: World Fairtrade Day

È la giornata dedicata al commercio sostenibile, vale a dire a una forma di economia che garantisca il benessere del pianeta e dei lavoratori. La organizza la World Fair Trade Organization.

20 maggio: World Bee Day

Un’ape (foto: Pixabay)“Se le api scomparissero dalla faccia della terra, all’uomo non resterebbero che quattro anni di vita”, recita la citazione attribuita ad Albert Einstein. Non stupisce, quindi, che alle api, considerate essenziali per l’equilibrio della natura, sia dedicata una giornata: il World Bee Day.

22 maggio: International Day for Biological Diversity

La biodiversità è essenziale per il benessere del pianeta, che si parli di piante, pesci, animali. La giornata internazionale della biodiversità è stata celebrata a lungo il 29 dicembre, ma dal 2000 è stata spostata al 22 maggio.

3 giugno: World Bicycle Day

Ha una storia piuttosto recente (è nata nel 2018) la giornata mondiale della bicicletta, che celebra un mezzo di trasporto sostenibile e amico della salute.

5 giugno: World Environment Day

La giornata mondiale dell’ambiente è stata proclamata nel 1972 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite ed è stata celebrata per la prima volta nel 1974, con lo slogan Only One Earth. L’edizione 2020 ha come epicentro la Colombia ed è focalizzata sul tema della biodiversità.

8 giugno: World Oceans Day

Un’onda nell’Oceano Atlantico (foto: Pixabay)Ai mari minacciati dalla plastica e dall’inquinamento è dedicato il World Oceans Day, che celebra gli oceani del nostro pianeta. Obiettivo del 2020 è chiedere ai leader mondiali di impegnarsi a proteggere il 30 per cento delle acque entro il 2030.

19 settembre: World Cleanup Day

Una giornata a raccogliere rifiuti e spazzatura dei boschi, dalle spiagge, dalle città. Il World Cleanup Day invita i cittadini a farsi spazzini del pianeta, organizzandosi in squadre di pulizia.

16 ottobre: World Food Day

Cibo e clima sono strettamente collegati. Da una parte ci sono la denutrizione e l’obesità, dall’altra l’inquinamento dovuto ad agricoltura e allevamenti e la necessità di rivedere la dieta mondiale se vogliamo riuscire a sfamare una popolazione di 10 miliardi di individui attesa nel 2050. Tutti questi temi convergono nella giornata mondiale dell’alimentazione che si svolge il 16 ottobre, giorno della fondazione (nel 1945) dalla Fao, l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, appunto.

11 dicembre: International Mountain Day

Mentre si moltiplicano gli allarmi per i ghiacciai che si sciolgono e per lo spopolamento delle valli, assume un senso ancora maggiore la giornata internazionale della montagna, creata dalle Nazioni Unite nel 2002.

