Groupon cambia pelle: basta prodotti in sconto

19 February 2020 – 15:59

Niente più prodotti a prezzo scontato nel futuro di Groupon: la piattaforma si concentrerà sempre più sulla vendita di esperienze locali.

