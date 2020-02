Diorami dalla fine del mondo

19 Febbraio 2020 – 15:02

Come sarebbe il mondo se l’umanità venisse spazzata via dal pianeta Terra? Una ventata di ottimismo, specie di questi tempi, che le artiste Lori Nix e Kathleen Gerber hanno provato a tradurre nei loro elaboratissimi diorami: ispirate dall’ambiente urbano e dalle esperienze infantili di catastrofi naturali come inondazioni e tornado, nelle loro opere rappresentano il quadro inquietante di un futuro distopico senza esseri umani.

Ogni diorama, curato nei minimi dettagli, richiede da uno a quindici mesi per essere ultimato. I particolari su ciò che è accaduto nella scena proposta non sono mai rivelati, e questo permette allo spettatore di proiettare le proprie paure: il fatto che si tratti poi di un modello, e non di un luogo reale, porta i fruitori a immedesimarsi nella scena e spingere la propria fantasia. Provateci anche voi, sfogliando una selezione di opere scelte nella nostra gallery oppure visitando il sito del progetto.

The post Diorami dalla fine del mondo appeared first on Wired.

Fonte: Wired