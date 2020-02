Zuckerberg in missione europea apre alle regole di Bruxelles

18 Febbraio 2020 – 1:08

Il Ceo di Facebook ha incontrato i commissari europei Vestager, Breton e Jourova. E ha pubblicato un documento in cui chiede di definire linee guida contro odio e fake news per il social netwok e per internet in genere

Fonte: La Stampa