Tesla, ambientalisti bloccano la Gigafactory di Berlino

18 Febbraio 2020 – 10:48

La Gigafactory Tesla nei pressi di Berlino è stata bloccata dal ricorso degli ambientalisti della Lega Verde: in ballo il disboscamento di 91 ettari di terreno, dei quali si chiede conto a Elon Musk.

