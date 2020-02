Outlook lancia Spaces, la bacheca per organizzare il lavoro in cloud

18 February 2020 – 11:35

Outlook Spaces è il nuovo strumento per organizzare al meglio il lavoro sul cloud (fonte: Microsoft Outlook )Secondo un video trapelato nel weekend e pubblicato su Twitter, Microsoft sarebbe al lavoro su una nuova funzione di Outlook, chiamata Spaces, per facilitare l’organizzazione di email, note, file e appuntamenti. Una sorta di bacheca digitale, quella che si vede nel filmato pubblicato dall’utente WalkingCat.

Spaces helps you organize your emails, meetings, and docs into easy-to-follow project spaces. Forget worrying about dropping the ball; Spaces helps you stay effortlessly on top of what matters. https://t.co/eyru4apQEK pic.twitter.com/MZad1loRuz — WalkingCat (@h0x0d) February 16, 2020

Outlook Spaces sembra pensata per studenti e dipendenti delle aziende. Tramite un’interfaccia user friendly, ha l’obiettivo di semplificare l’organizzazione del lavoro in rete. Il nuovo tool di Microsoft consentirà di riunire in un unico spazio virtuale nel cloud email e documenti ai quali si sta lavorando, specie nel caso di progetti di gruppo.

Microsoft non ha ancora presentato ufficialmente lo strumento ma, come illustra in un secondo tweet WalkingCat, per gli utenti di Office365 è già possibile attivarlo in anteprima.

How-to enable Outlook Spaces (aka TimeStream):

open https://t.co/avxqKhgMti

open DevTools->Storage->LocalStorage

add item : key : "featureOverrides", value: "outlookSpaces-enabled"

refresh browser 🤗 — WalkingCat (@h0x0d) February 16, 2020

Basterà infatti andare sul sito di Outlook e accedere agli strumenti per sviluppatori del browser. A questo punto sarà sufficiente creare una variabile featureOverrides in Local Storage assegnandole il valore “outlookSpaces-enabled”.Una volta effettuato questo piccolo hack basterà aggiornare il browser e Outlook Spaces sarà operativo.



