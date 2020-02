Lo smartphone Tcl con schermo estraibile

18 Febbraio 2020 – 18:43

(Foto: Cnet)

Il prototipo Tcl che doveva apparire come speciale sorpresa durante la presentazione del colosso cinese al Mwc 2020 di Barcellona aveva una struttura molto particolare, diversa da qualsiasi altro cellulare visto finora. Poteva infatti dispiegare lo schermo come una sorta di papiro trasformandosi, di fatto, in un tablet.

Ora che il congresso spagnolo è stato cancellato, è più che probabile che ci sarà un evento a stretto giro di posta e questo particolare concept potrebbe fare la propria apparizione in modo (semi) ufficiale aprendo nuovi interessanti orizzonti per il futuro prossimo. Nel frattempo, Cnet è riuscita a mettere le mani sulle immagini in anteprima.

I pieghevoli del 2020 stanno puntando più alla solidità e alla concretezza invece che all’effetto scenografico come i primi dispositivi del 2019 con Samsung Galaxy Fold e Huawei Mate X. Motorola Razr e Samsung Galaxy Z Flip ne sono la dimostrazione, con un’apertura a conchiglia e una scocca più protettiva.

Tcl aveva mostrato un primo concept di foldable già l’anno scorso a Ifa 2019, ma le strade dello sviluppo sembrano destinarsi verso un design insolito e più originale. L’immagine del papiro, insieme a quella di un tavolino con superficie estensibile, è quella che più si avvicina all’idea dietro a questo modello che nasconde parte del display flessibile in un alloggiamento interno. Samsung aveva registrato qualche tempo fa un brevetto per certi versi simile, ma in realtà molto più rudimentale.

(Foto: Cnet)Tirando da un lato (quello destro), lo schermo del prototipo Tcl andrà a dispiegarsi completamente raddoppiando lo spazio tattile a disposizione. Al contempo, il retro vedrà scorrere il pannello posteriore liberando un secondo fondo sempre scuro. Il movimento è reso possibile da un’apertura nella cornice superiore e inferiore, ma non è chiaro se sarà un vero e proprio display secondario che si “spingerà” verso l’esterno il principale oppure se non ci sarà soluzione di continuità nel pannello, come se fosse un rullo.

Per il resto si può notare una fotocamera quadrupla sul retro e una doppia sul fronte, all’interno di un foro nello spigolo in alto a destra. Non ci sono altre informazioni su hardware e funzionalità, d’altra parte è pur sempre un prototipo. Appuntamento, dunque, all’evento Tcl che potrebbe essere ufficializzato a breve, con la presentazione di questo concept e delle altre novità ex-Mwc del colosso cinese.

