L’intera suite Office arriva (finalmente) su Android

18 Febbraio 2020 – 18:43

(Foto: Microsoft)Microsoft ha finalmente presentato la suite Office per Android in una versione unificata ovvero con l’accessibilità alle varie funzioni e alle varie estensioni in un unico ambiente. L’obiettivo è quello di dare una bella accelerata alla produttività creando un processo fluido di creazione di documenti con Word, presentazioni con PowerPoint, fogli di lavoro con Excel, senza dover – di volta in volta – installare e aprire le singole applicazioni separate. Un approccio all-in-one in linea con i trend più attuali, soprattutto nella sfera mobile.

Data la natura dedicata a smartphone e altri dispositivi portatili, Microsoft ha anche allestito alcune funzioni dedicate. Per esempio la possibilità di effettuare scansioni di codici qr per aprire file e ci sarà la sincronizzazione piena con il cloud storage (anche collaborativo) di OneDrive, ma non con quello di parti terze come Drive o Dropbox e similari.

Molto utile la conversione in digitale di documenti tangibili inquadrati con la fotocamera tramite Office Lens; si potrà avere un Word di una pagina oppure una tabella su Excel da un’immagine.

Per quanto riguarda le presentazioni, PowerPoint potrà crearne in modo automatico partendo da immagini per facilitare il procedimento anche a chi non è molto esperto. La parte Memo è dedicata agli appunti al volo. Infine, si potranno creare pdf al volo e anche firmarli scrivendo col dito sul touchscreen.

Tutto molto bello, ma ci sono ancora alcune mancanze e lacune. Su tutte, l’ottimizzazione per tablet Android oppure per portatili Chromebooks. La conseguenza è una visualizzazione non così perfetta per questi dispositivi, soprattutto per l’impossibilità di orientare la schermata in orizzontale. Qualcosa che può essere anche un male minore sulle tavolette, ma sui notebook limita molto l’esperienza.

Non c’è dubbio che questa sia la prima versione della suite unificata, dunque molti miglioramenti giungeranno man mano nei prossimi mesi. Ci sarà anche un corrispettivo per iOs dunque per iPhone e iPad? Per ora Microsoft non si è ancora esposta, ma è più che preventivabile.

Ecco il link diretto su Google Play Store per scaricare gratis la suite unificata Office per Android.

Fonte: Wired