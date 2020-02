La storia di Hitler, che non si può iscrivere ai social con il suo vero nome

18 Febbraio 2020 – 20:28

Il nome di Hitler Cirraguista gli è stato dato dal padre per dimostrare che “potesse esistere anche un Hitler buono”, ma non tutti possono conoscere le motivazioni dietro a questa scelta. Tra questi ci sono social network e servizi online, che basati su algoritmi trattano il caso di omonimia come un omaggio di cattivo gusto a un dittatore spietato.

Fonte: Fanpage Tech