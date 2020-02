Il cellulare “a disco” come i telefoni di una volta

18 Febbraio 2020 – 18:43

Se da una parte ci sono gli iPhone 11 o il nuovo Galaxy Z Flip con tante funzioni innovative per gli utenti, dall’altra c’è una soluzione anti-smartphone per chi non ama particolarmente i dispositivi touch, le app e le impostazioni complicate.

Nasce da un’idea dell’ingegnere spaziale Justine Haupt (impegnata presso il Brookhaven National Laboratory di New York) che ha pensato bene di costruire – dapprima per uso esclusivamente personale – un’alternativa valida, funzionante ma soprattutto essenziale agli smartphone che maneggiamo tutti i giorni: si chiama Rotary Cellphone ed è il primo telefono cellulare dotato di disco rotante per comporre i numeri.

Nessun messaggio, connessione a internet e social network ma solo telefonate. Costruito con componenti ricavate da un vecchio telefono Western Electric Trimline assemblate in un corpo costruito con una stampante 3D, questo telefono cellulare a disco monta una scheda Arduino indispensabile per consentirne il corretto funzionamento: ma non è tutto. Si accende spostando un tradizionale interruttore scorrevole, monta un’antenna rimovibile e nonostante il suo aspetto vintage e rudimentale dia l’idea di un dispositivo con poche funzionalità, non è affatto così.

Infatti, Haupt ha pensato bene di installare una barra led laterale per indicare la qualità del segnale e un display e-paper curvo – noto anche come schermo a inchiostro elettronico – sul lato posteriore, per mostrare le chiamate perse.

Foto: justine-haupt.comTuttavia, l’uso del disco combinatore non è sempre indispensabile poiché il telefono consente la memorizzazione delle numerazioni telefoniche più frequenti permettendo di effettuare nuove chiamate semplicemente premendo un tasto. L’inventrice Justine Haupt, visto il successo, ha deciso di mettere in vendita il kit open source per costruirsi il proprio Rotary: costa 240 dollari ed è in vendita qui.

