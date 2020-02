I danni del decreto sicurezza e l’orgoglio del M5S: faremo volentieri a meno di entrambi

18 February 2020 – 11:30

A ormai sei mesi dall’insediamento del governo giallorosso, la modifica dei decreti sicurezza a firma Salvini continua a restare un’utopia. Da tempo si ripetono i proclami da parte della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese sulla necessità di cambiare quella legislazione e nelle ultime ore sembra siano stati fatti passi avanti. Eppure la firma continua a non arrivare e il motivo sta nell’ostruzionismo pentastellato. C’è infatti chi, come LeU e Italia Viva, vorrebbe una modifica sostanziale e chi, come il Movimento cinque stelle appunto, vorrebbe tutelare alcuni punti di una legge che in qualche modo è una sua creatura, essendo stata approvata durante l’esecutivo con i leghisti.

“I decreti sicurezza sono stati concepiti sulla scorta di un’esigenza reale, per affrontare e risolvere criticità a tutti evidenti e rispetto alle quali il nostro Paese aveva bisogno di compiere passi in avanti e trovare soluzioni. Tornare indietro vanificherebbe i risultati positivi ottenuti”, ha sottolineato Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 stelle e vice ministro dell’Interno. “Ciò che può essere migliorato, perfezionato, incontrerà il nostro pieno appoggio. Affrontiamo tutti insieme la materia in modo razionale, senza alcun approccio ideologico: i decreti sicurezza hanno rappresentato un grande passo in avanti“.

Vediamolo, allora, il grande passo in avanti che ci hanno offerto. Con l’eliminazione della protezione umanitaria, si è riusciti nell’impresa di rendere una norma spacciata come un freno all’immigrazione irregolare un dispositivo che ha aumentato – e di molto – il numero di stranieri irregolari in Italia. Secondo Openpolis, essi sono aumentati di 60mila persone nel 2019 e dai 500mila irregolari pre-decreti sicurezza si potrà arrivare a oltre 750mila a gennaio del 2021. Più irregolari significa maggiore rischio che queste persone cadano nei circuiti dell’illegalità per poter sopravvivere, un flusso di persone più ampio verso le già stracolme carceri italiane, una maggiore percezione di insicurezza della popolazione e, in definitiva, un effetto generale opposto rispetto a quello che la Lega aveva propagandato.

I decreti sicurezza dovevano anche liberarci dal “business dell’accoglienza”, secondo Salvini. E invece lo hanno favorito. Il taglio fondi dei centri hanno fatto fuori le piccole cooperative e gli altri attori meno strutturati dalle gare di appalto, creando una sorta di oligopolio in mano a grosse aziende, le uniche in grado di poter ottenere margini di guadagno da queste attività. La concentrazione degli immigrati nei grandi centri, unito al ridimensionamento di quel modello di accoglienza virtuoso basato sui centri di piccole dimensioni gestiti dai comuni (Sprar), ha peggiorato poi la qualità dei processi di integrazione, un danno per tutta la società. Anche i rimpatri, il grande obiettivo del leader leghista, non solo non sono aumentati, ma nel 2019 sono addirittura diminuiti rispetto agli anni precedenti.

E che dire, uscendo per un attimo dal tema immigrazione, del divieto di blocco stradale introdotto da quegli stessi decreti, che ha di fatto limitato il diritto costituzionale di sciopero e corteo – come nel caso dei 21 operai che non percepivano lo stipendio da sette mesi e che sono stati multati perché durante la protesta occupavano la strada davanti all’azienda in cui lavoravano?I decreti sicurezza sono stati un fallimento da tutti i punti di vista. In termini umanitari, perché totalmente insensibili alla dignità della persona. Ma anche negli effetti che si prefissavano, che non sono stati raggiunti. Anzi, in molti casi si è arrivati a un’amplificazione dei problemi denunciati e con cui si era giustificata l’introduzione di quei decreti. Alla luce di questo, desta una certa curiosità il coraggio pentastellato di continuare a difendere tali misure. Probabilmente un discorso di orgoglio, di dignità personale, dato dal paradosso di mettere la firma allo stralcio di norme approvate poco più di un anno fa con la loro stessa approvazione.

Ma non sarebbe la peggiore figura fatta dal Movimento negli ultimi mesi, diventato ormai maestro nella pratica del voltagabbanismo politico. Anche perché nel caso dei decreti sicurezza e della loro modifica, quanto meno si tratterebbe di una possibilità di redenzione.

The post I danni del decreto sicurezza e l’orgoglio del M5S: faremo volentieri a meno di entrambi appeared first on Wired.

Fonte: Wired