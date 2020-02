Fotografie che raccontano la lotta tra uomo e natura

18 February 2020 – 17:19

Il fotografo parigino Jonathan Jimenez, conosciuto come Jonk, vagabonda in cerca di architetture e oggetti abbandonati e bonificati nel corso degli anni dalla natura, in un processo più di riappropriazione che di incuria, capace di raccontare quanto conflittuale possa essere il rapporto tra l’uomo e l’ambiente che lo circonda.

Durante la sua carriera, il fotografo ha visitato più di mille strutture abbandonate in quattro continenti. La serie Naturalia: Chronicle of Contemporary Ruins, ha portato alla pubblicazione di un volume – di cui potete avere un’anteprima nella nostra qui sopra – a cui seguirà a breve un secondo.

The post Fotografie che raccontano la lotta tra uomo e natura appeared first on Wired.

Fonte: Wired