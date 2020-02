Effetti speciali fantastici e dove trovarli

18 February 2020 – 11:55

Grazie alla saga di Animali fantastici, abbiamo lenito il dispiacere per l’addio al mondo di Harry Potter sul grande schermo. I film che vedono protagonista Eddie Redmayne nei panni del magizoologo Newt Scamander sono ambientati diversi decenni prima, ma in un universo comune che porta la firma creativa di J.K. Rowling.

In questo video, grazie alla consulenza dell’esperto Mike Seymour, scopriamo gli effetti speciali presenti nella prima (e più celebre) pellicola della serie, uscita nel 2016, Animali fantastici e dove trovarli. Per popolare un mondo abitato da creature fantastiche servono parecchi effetti speciali, ma è necessario anche rendere credibile l’interazione con gli attori, che devono poter recitare come su un qualsiasi altro set.

Ecco come nasce, in post-produzione, una delle scene più iconiche del film: una danza con la quale Newt Scamander doma un Erumpent (una sorta di grande rinoceronte, per capirci).

Se le creature fantastiche vi hanno conquistato, il merito va sicuramente al team dell’azienda britannica specializzata in effetti speciali Framestore e in particolare a Pablo Grillo che, in qualità di direttore dell’animazione del film, ha lavorato allo sviluppo di tutte le key beasts.

