Così l’Intelligenza Artificiale entrerà nella PA

18 Febbraio 2020 – 19:49

Paola Pisano Luciano Violante firmano un protocollo d’intesa per stilare un codice di conformità per l’adozione dell’Intelligenza Artificiale nella PA.

The post Così l’Intelligenza Artificiale entrerà nella PA appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico