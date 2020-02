C’è il trailer di Amazing Stories, serie “revival“ di Steven Spielberg

18 February 2020 – 11:30

Amazing Stories era una serie antologica andata in onda dal 1985 al 1987 sul canale americano Nbc e che, mutuando il titolo di un rivista di fantascienza nata nei primi decenni del Novecento, proponeva in ogni episodio una storia di avventure fantastiche e soprannaturali. Ora Apple Tv+ ha commissionato un nuovo ciclo di cinque episodi che, oggi come allora, vedrà il marchio inconfondibile di Steven Spielberg. Il grande regista torna quindi come produttore esecutivo e ideatore del concept, mentre gli showrunner sono Eddy Kitsis e Adam Horowitz, in sostituzione di Bryan Fuller, allontanatosi dal progetto in corsa.

In queste ore è stato diffuso il primo trailer: montaggio serrato, atmosfera di meraviglia e la mitica colonna sonora orchestrale rimasta intatta rispetto all’originale. Le puntate s’intitolano The Rift, Boogey Night, Dynoman and the Volt, The Cellar e Signs of Life e, anche se non ci sono dettagli ufficiali, s’intuisce che parleranno di contatti con alieni, misteriosi fenomeni elettrici, notte avventurose e poteri paranormali. In particolare, in un episodio si vedrà Robert Forster, l’attore candidato agli Oscar per Jackie Brown e scomparso lo scorso ottobre, nei panni di un nonno che si scopre supereroe e coglie l’occasione per legare col nipotino.

Fra gli altri interpreti: Edward Burns (Entourage), Victoria Pedretti (Hill House) e Josh Holloway (il Sawyer di Lost). Il nuovo corso di Amazing Stories debutterà il prossimo 6 marzo su Apple Tv+, la nuova piattaforma di streaming lanciata da Cupertino e che si sta pian piano facendo strada grazie ai grandi nomi coinvolti nelle produzioni, Spielberg in testa, e che ha avuto un grande momento di lancio grazie alle numerose nomination ricevute da The Morning Show, l’acclamata serie con Jennifer Aniston e Reese Whiterspoon.

The post C’è il trailer di Amazing Stories, serie “revival“ di Steven Spielberg appeared first on Wired.

Fonte: Wired