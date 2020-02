A che punto è il risiko delle banche in Italia?

18 February 2020 – 11:55

Intesa Sanpaolo (Lapresse)Che futuro attende le banche italiane? Per alcune, la risposta è la fusione. È questa, per esempio, la strategia annunciata a sorpresa da Intesa Sanpaolo, primo gruppo bancario italiano e tra i principali in Europa, che ha lanciato un’offerta pubblica di scambio per acquisire interamente Ubi Banca, la terza banca del paese per capitalizzazione. Nella sua proposta, Intesa offre 17 azioni proprie per 10 azioni di Ubi, valorizzando quest’ultima a circa 4,9 miliardi di euro, come riporta Il Sole 24 Ore.

Dall’unione dei due gruppi potrebbe nascere un nuovo soggetto in grado di competere con i più grandi gruppi bancari europei, potendo contare su ricavi stimati attorno ai 21 miliardi di euro e sulla gestione di un risparmio complessivo che si aggira all’incirca su 1,1 trilioni di euro, come si legge ancora nella nota pubblicata da Intesa Sanpaolo. Inoltre, la nuova realtà punta anche a un utile netto di oltre 6 miliardi di euro entro nel 2022.

Vantaggi dall’esito positivo della fusione tra Intesa e Ubi potrebbero arrivare per chi cerca lavoro: il piano cita l’ingresso nel gruppo di 2.500 giovani. Ma anche per Bper, che acquisirebbe un ramo d’azienda di 1,2 milioni di clienti e la gestione di 400/500 filiali nel Nord Italia, mentre la compagnia assicurativa Unipolsai rileverebbe i rami d’aziende delle compagnie assicurative partecipate da Ubi Banca.

L’offerta è arrivata nello stesso giorno in cui Ubi ha presentato il suo piano al 2022, che prevede un ridimensionamento interno. Oltre a utili netti stimati attorno a 665 milioni di euro, l’istituto ha annunciato anche il taglio di 2.030 dipendenti su circa 20mila complessivi oltre alla chiusura di 175 filiali e la riduzione del 35% degli sportelli full cash. Resta da vedere se con l’annuncio a sorpresa dell’offerta da parte di Intesa Sanpaolo il piano di tagli del personale verrà o meno confermato.

In ogni caso, vista la pressione dell’innovazione digitale sulle banche, la stagione degli interventi sui grandi istituti di credito è sempre aperta. Le direttive della Banca centrale europea sembrano richiedere alle banche italiane maggiori sforzi per creare gruppi più grandi e più efficienti, con un rapporto tra costi operativi e margini di intermediazione che si attesti al di sotto del 60%, soglia che oggi è rispettata soltanto dai due principali istituti di credito, Intesa Sanpaolo e Unicredit.

Proprio Unicredit, però, dal canto suo, per mantenere gli attuali livelli di efficienza ha annunciato settimana scorsa un piano di ridimensionamento che prevede il taglio di oltre 6mila dipendenti da qui al 2023 e la chiusura di oltre 450 sportelli. Anche Monte Paschi di Siena è pronta a tornare sotto i riflettori, visto che entro il 2021 deve completarsi l’uscita del ministero dell’Economia e delle finanze, che oggi detiene il 68% di Rocca Salimbeni.

