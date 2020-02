Tesla estende l’autonomia delle auto Model X e Model S

17 February 2020 – 13:24

Tesla ottimizza l’autonomia delle proprie Model X e Model S attraverso una serie di piccole migliorie di tipo hardware: i modelli guadagnano qualcosa più del 5% sull’autonomia oggi certificata.

