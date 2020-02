SpaceX: in orbita altri 60 satelliti Starlink

17 Febbraio 2020 – 19:48

Lancio eseguito con successo per altri 60 satelliti SpaceX destinati alla costellazione Starlink: l’ambizione di Elon Musk prende vita.

The post SpaceX: in orbita altri 60 satelliti Starlink appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico