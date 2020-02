L’ATM virtuale di viacash nei centri PENNY Market

17 February 2020 – 12:30

Partnership siglata tra viacash e PENNY Market: il servizio di ATM virtuale e pagamento digitale è disponibile in centinaia di supermercati italiani.

