Il supercomputer UK da 1,4 miliardi per il meteo

17 February 2020 – 17:53

Nel Regno Unito sono stati stanziati 1,4 miliardi di euro per un supercomputer da destinare agli ambiti del meteo e della ricerca.

The post Il supercomputer UK da 1,4 miliardi per il meteo appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico