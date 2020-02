È decollato l’aereo a energia solare che può volare per un anno

17 Febbraio 2020 – 20:28

Il volo inaugurale è stato un successo, ma prima di arrivare sul mercato passerà ancora del tempo. Il velivolo ha un’apertura alare da 35 metri ed è pensato per volare a un’altitudine di ben 20 chilometri. Non porterà a bordo esseri umani né e guidato da un vero pilota: si tratta di un drone che sarà utilizzato per sorveglianza e comunicazioni.Continua a leggere



Il volo inaugurale è stato un successo, ma prima di arrivare sul mercato passerà ancora del tempo. Il velivolo ha un’apertura alare da 35 metri ed è pensato per volare a un’altitudine di ben 20 chilometri. Non porterà a bordo esseri umani né e guidato da un vero pilota: si tratta di un drone che sarà utilizzato per sorveglianza e comunicazioni.

Continua a leggere Il volo inaugurale è stato un successo, ma prima di arrivare sul mercato passerà ancora del tempo. Il velivolo ha un’apertura alare da 35 metri ed è pensato per volare a un’altitudine di ben 20 chilometri. Non porterà a bordo esseri umani né e guidato da un vero pilota: si tratta di un drone che sarà utilizzato per sorveglianza e comunicazioni.

Fonte: Fanpage Tech