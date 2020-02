Cose che si vedono in un museo dedicato ai videogiochi arcade

17 February 2020 – 17:11

Gli abitanti di Rochester, nello stato di New York, hanno una fortuna non da poco: la città ospita un museo unico nel suo genere, noto come Strong National Museum of Play. È la casa di una delle più grandi collezioni al mondo di videogiochi arcade, ed è proprio qui che risiede la National Toy Hall of Fame, fondata nel 1998 (sì: prendete una hall of fame dello sport o della musica, e portatela nel mondo dei videogame).

In questo video il giornalista esperto di gaming Chris Kohler fa tappa al museo per giocare – ovviamente – e riscoprire alcuni dei più incredibili e rari titoli di questo genere videoludico.

Molti di voi scopriranno che è possibile farsi una partita a Tetris anche in questa modalità, come dimostra la versione gigante del classico gioco esposta nel museo: una vera rarità, quasi quanto il flipper Hercules dell’Atari (che l’anno scorso ha festeggiato i quarant’anni, e ce ne sono davvero pochi in giro).

Kohler si diverte anche con il cabinato di Radar Scope: un videogioco che è passato alla storia del gaming, ma non per i motivi sperati.

The post Cose che si vedono in un museo dedicato ai videogiochi arcade appeared first on Wired.

Fonte: Wired