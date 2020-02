Coronavirus: Facebook cancella una conferenza a SF

17 Febbraio 2020 – 13:48

L’evento, in programma dal 9 al 12 marzo a San Francisco, non si terrà: una precauzione per Facebook nell’ambito dell’emergenza coronavirus.

