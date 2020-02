Bucati gli account Twitter di Barcellona e IOC

17 Febbraio 2020 – 13:48

Colpiti nel fine settimana gli account Twitter ufficiali di Barcellona e Comitato Olimpico Internazionale: il falso ritorno di Neymar in blaugrana.

Fonte: Punto Informatico