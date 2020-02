Levante Drone, due giorni di volo e fotografia

15 February 2020 – 9:28

21 e 22 marzo, Sestri Levante: la Liguria diventa per il secondo anno un covo di appassionati di droni, di fotografia e di ripresa aerea.

