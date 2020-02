Telegram aggiunge nuove funzioni stile Instagram (e Tinder)

14 February 2020 – 11:33

(Foto: Telegram)Telegram si rinnova con la versione 5.15 che va a migliorare e ampliare alcune funzionalità molto apprezzate dell’applicazione di messaggistica alternativa a WhatsApp che ha fatto della sicurezza e dell’universalità i suoi cavalli di battaglia. Ora Telegram diventa un po’ più social e anche un po’ più votata a un possibile dating.

Viene infatti completamente riprogettata la pagina personale di profilo. Con una grafica che rimanda subito a Instagram, saranno visualizzate le foto e i video condivise in formato quadrato e si avrà accesso semplificato a ciò che si era condiviso pubblicamente all’interno dell’applicazione con documenti, link, file audio e gruppi ai quali si è parte. Anche le foto profilo saranno navigabili e si potranno ingrandire con uno swipe.

Telegram ha inoltre rivisto il sistema per navigare all’interno dei media condivisi. La procedura diventa molto più intuitiva dato che si potrà fare tap sui lati destro o sinistro per andare avanti o indietro. Funzionerà in ogni visualizzazione foto o video all’interno dell’app.

Una delle novità più curiose è la versione 2.0 di People Nearby ossia Persone vicine. Quando è stata presentata lo scorso giugno, la funzione era votata soprattutto alla condivisione rapida e più semplice di contatti nelle vicinanze, per esempio mentre si sta partecipando a un evento, a una riunione oppure a una festa. Insomma, quando si è in mezzo a un gruppo di persone.

(Foto: Telegram)Ora, invece, è innegabile che si pensi a un’applicazione un po’ più votata al dating e alle nuove conoscenze. E lo si percepisce anche osservando gli screenshot condivisi dalla stessa Telegram per raccontare le novità.

Da Contatti, si va su Aggiungi persone vicine ed ecco che si aprirà una lista di persone che hanno attivato questa opzione, facendo tap su Rendimi visibile. Ogni profilo mostrerà foto, pulsante rapido per chiamare o messaggiare e una frase “bio” che può certo ricordare un po’ Tinder, seppur più cauto.

Tra le altre novità minori ci sono 17 nuove emoji animate, una delle altre recenti novità più apprezzate come quelle dei messaggi silenziosi.

