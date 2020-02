Sony vuole tenere il prezzo di Ps5 il più basso possibile

14 Febbraio 2020 – 18:23

(Foto: LetsGoDigital)Sony sta lavorando duro non soltanto per rispettare le tempistiche previste per il lancio di Ps5, ma anche per mantenere il prezzo più basso possibile. Come riportato da Bloomberg, il colosso nipponico si sta impegnando al massimo con i fornitori di componenti per ridurre le spese di produzione e garantire ai consumatori un prezzo di lancio che sia abbordabile e onesto. Tuttavia, è inevitabile che ci sarà un aumento sensibile rispetto a Ps4.

Come traspare dalle affidabili voci di corridoio, attualmente il costo dei componenti previsti per assemblare Playstation 5 è di circa 450 dollari (ossia 415 euro), contro i 381 dollari che erano stati necessari per preparare Ps4, che poi era stata lanciata a 399 dollari nel 2013 al momento del debutto, con un ricavo minimo.

Sempre riferendoci ai costi americani al centro delle ultime voci, l’attuale top di gamma Ps4 Pro si trova sugli scaffali a 399 dollari, con numerose offerte a 299 dollari. Dato che Sony dovrebbe spendere questi 450 dollari per produrre PS5 e considerato il costo di Ps4 Pro sembra molto difficile che si troverà sottocosto al lancio.

È infatti dai tempi di Ps3 che Sony non produce le console “in perdita” puntando più sui giochi per i ricavi. Con Ps4 la strategia aveva fatto sì che anche le console potessero generare un profitto, seppur minimo. Dovrebbe accadere lo stesso con Ps5 che dai 450 dollari potrebbe porsi a poco di più, ma di sicuro non poco di meno. 499 sembra la cifra più probabile.

D’altra parte monterà al proprio interno componenti davvero di alta qualità come una ssd molto veloce e capiente (sarà tra i pezzi più cari all’interno), una coppia processore più scheda grafica tagliata su misura da Amd e una abbondantissima ram a supporto. Senza dimenticare i chip per il ray tracing, grande novità di Ps5, che sarà retrocompatibile coi giochi Ps4.

Insomma, pensare a forti sconti non avrebbe senso, ma Sony sta cercando di limare verso il basso con i produttori dei componenti per non gravare troppo sui consumatori il prezzo finale. Inoltre, poco dopo il lancio di Ps5 dovrebbe uscire anche un nuovo visore dedicato alla realtà virtuale.

