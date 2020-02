Queste 2.500 foto satellitari catturano i luoghi più spettacolari del pianeta

14 February 2020 – 16:00

Il catalogo di foto satellitari ad altissima risoluzione messo in piedi da Google si è arricchito di altre 1.000 immagini provenienti da tutto il mondo. Il catalogo si può consultare scegliendo le foto da una mappa o filtrando quelle nelle quali domina una determinata gradazione di colore, per salvarle e trasformarle in sfondi per computer e telefono.



Fonte: Fanpage Tech