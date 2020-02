Le auto a guida autonoma potranno riconoscere i suoni

14 February 2020 – 15:29

Uno studio compiuto da ricercatori tedeschi vuole dotare le auto a guida autonoma anche di capacità uditive per captare in anticipo i suoni e prendere le decisioni più appropriate alla guida.

