La fotocamera istantanea che sembra uscita dal cinema muto

14 Febbraio 2020 – 18:33

JollyLook Auto, macchina fotografica a pellicola istantanea dallo stile retrò, è un modello a soffietto in legno di mogano e ottone che permette di gestire manualmente parametri come la messa a fuoco e l’apertura (f/16, f/22; f/32; f/45; f/64).

Secondo prodotto firmato dalla società ucraina Camera Design, conta su un’ottica con lunghezza focale di 110mm e riprende l’utilizzo delle stampe Instax Mini di Fujifilm, in bianco e nero o a colori, con la manovella da girare per sviluppare l’istantanea che fa impennare l’effetto vintage. Pesa 420 grammi ma – seppur a fatica – entra nelle tasche dei jeans, anche se per comodità e praticità è meglio infilarla in zaino o in borsa, mentre con una singola ricarica consente di scattare più di 80 immagini.

Già prenotata da più di 2mila persone, la JollyLook Auto ha raccolto con una campagna di crowdfunding quasi 180mila euro e si può acquistare al prezzo di 82 euro.

