Instagram sta lavorando per tornare a mostrare le foto in ordine cronologico

14 Febbraio 2020 – 20:28

L’ordine cronologico delle foto e dei video nella schermata iniziale era stato abbandonato tempo fa in favore di una lista gestita dagli algoritmi dell’app, ma a molti utenti il cambiamento non è piaciuto. Ora gli sviluppatori stanno sperimentando modi per tornare a mostrare questi contenuti semplicemente dal più recente al meno recente.

Fonte: Fanpage Tech