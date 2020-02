Il motoscafo con il suv Mercedes abbinato

14 February 2020 – 12:07

Al Miami International Boat Show la Mercedes AMG (la divisione sportiva della casa tedesca) ha presentato, in collaborazione con la Cigarette Racing, il Tiranna AMG Edition, un motoscafo che sembra appena uscito dalla serie Miami Vice. La cosa particolare è che, in bundle con il motoscafo, è possibile acquistare un’edizione speciale del suv AMG G63 Cigarette Edition, che presenta una livrea che richiama quella dell’imbarcazione, a completamento di un abbinamento lussureggiante e prestazionale.

Con la AMG di mezzo le caratteristiche tecniche del motoscafo non potevano che essere di assoluto livello: il Tiranna AMG Edition è infatti dotato di sei motori V8 Mercury Racing 450R da 4,6 litri sovralimentati, che producono una potenza totale di 2700 cavalli. Grazie a queste spaventose caratteristiche l’imbarcazione può “tagliare” l’acqua, raggiungendo una velocità massima di 130 km/h. Al fine di garantire il controllo del motoscafo alle alte velocità è presente uno stabilizzatore, che contribuisce a “mantenerne l’equilibrio”.

Gli interni sono altrettanto di livello. Gli occupanti si possono intrattenere utilizzando l’impianto stereo da 29 altoparlanti, in grado di garantire complessivamente 5200 watt. Decisamente completo anche l’equipaggiamento, che prevede, a poppa, la presenza di un’area esterna sfruttabile per la preparazione di cibo (sono presenti una griglia e un lavandino). Sottocoperta è invece presente un divano, un frigorifero, un letto king size California e un bagno doccia. L’estetica del motoscafo è un capolavoro di ingegneria: linee tese e affilate completano un design minimalista molto riuscito impreziosito da elementi in fibra di carbonio.

La Mercedes AMG G63 che può essere acquistata in bundle non è ovviamente da meno, coniugando l’estetica vintage della Classe G con una tecnologia da prima della classe e una livrea che si sposa perfettamente con la Tiranna AMG Edison. Il metallic black del fuoristrada è impreziosito dai dettagli in oro sulle fiancate e dai cerchi in lega da 22 pollici.

Del resto la AMG G63, essendo la più costosa (circa 200mila euro) e potente della gamma, ha carattere da vendere, complice il V8 biturbo da 585 cavalli della AMG GT che è stato montato sotto il cofano, che, nonostante la notevole mole da fuoristrada, la fa passare da 0 a 100 km/h in poco più di quattro secondi.

