Foto delle metropoli cinesi avvolte dalla nebbia

14 Febbraio 2020 – 18:02

Distano migliaia di chilometri tra loro, ma nei giorni scorsi tre metropoli cinesi – Nanchino, Huaibei e Chongqing – sono state interessate da un comune fenomeno atmosferico: banchi di nebbia a bassa quota che hanno immerso il loro paesaggio, costellato da alti grattacieli, in una lattiginosa coltre bianca da film fantasy.

Se nel caso di Huaibei si è trattato di nuvole molto molto basse, per Nanchino e Chongqing è stato l’inquinamento – con buona pace della poesia – a scatenare del fenomeno. Il risultato, come potete vedere, è comunque di grande effetto.

