Finalmente il servizio meteo che ti dice come vestirti

14 February 2020 – 11:49

Al posto del sole c’è una canottiera, invece della pioggia si nota un ombrello unito a impermeabile, e quando la temperatura scende sotto i cinque gradi c’è un parka, con tanto di cappuccio sopra la testa dell’omino stilizzato. Sono alcune delle icone con cui Weathery fornisce informazioni sul tempo che fa, consigliando così l’abbigliamento più adeguato in relazione alle condizioni atmosferiche.

Le icone si materializzano sul display e-ink (la cui autonomia sfiora i dodici mesi) insieme alla temperatura percepita e agli accessori più gettonati – come gli occhiali da sole, suggeriti in caso di un livello di raggi Uv sopra la norma, oppure l’ombrello chiuso o aperto in rapporto alle probabilità di pioggia nel corso della giornata.

Progettato da una startup coreana, Weathery si può installare in ogni angolo della casa, poiché è privo di cavi, e si può prenotare qui a 19 euro.

