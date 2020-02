Digital Tax una priorità assoluta per l’Europa

14 Febbraio 2020 – 16:48

L’appello dell’Europa in vista del G20 di Riyad: serve un approccio globale per stabilire come tassare i profitti delle grandi aziende tecnologiche.

