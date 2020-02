Ci sono già le immagini di Google Pixel 5 Xl

14 February 2020 – 16:21

(Foto: Front Page Tech)Pixel 5 Xl dovrebbe uscire allo scoperto col fratello minore Pixel 5 verso il prossimo ottobre, mantenendo la regolare cadenza rispettata finora. La nuova coppia di google-fonini andrebbe a migliorare in modo netto l’hardware e le funzionalità rispetto a Pixel 4 e Pixel 4 Xl, mettendo sul piatto anche un’estetica rivista.

Ed è proprio il design al centro dell’ultima indiscrezione che sopraggiunge dal web con un render basato su alcune elaborazioni 3d al Cad che mostra come potrebbe apparire la nuova ammiraglia dall’abbondante schermo, basandosi sulle ultime voci sopraggiunte.

Realizzato da Jon Prosser di Front Page Tech, questo render mostra come Google parta dal disegno dei Pixel 4 andando a mettere in pratica una serie di piccole ma significative variazioni.



Non può che saltare all’occhio il retro del dispositivo, con bordi arrotondati piuttosto pronunciati e l’alloggiamento della triplice fotocamera che si piazza al centro della parte superiore, col bordo basso a semicerchio. Ricordiamo che Pixel 4 aveva bordi molto meno tondi e i sensori fotografici all’interno di un quadrato con flash in basso.

Vista la disposizione dei sensori con due sopra e uno sotto centrato e il flash in mezzo viene subito in mente una faccina stupita. Quanto credito c’è da dare a questa rappresentazione grafica? Secondo la fonte, arriva da una sorgente attendibile perché basata su uno dei tre prototipi di studio sul design di Pixel 5.

Google mette di solito al lavoro tre team separati scegliendo poi una proposta verso aprile o maggio. Una pratica comune, per esempio anche per Apple che sceglie sempre tra due alternative per gli iPhone.

Sembra assai papabile che la fotocamera sarà dunque tripla con il sensore principale dall’ampia risoluzione accompagnato da un grandangolo e un tele con zoom ottico. E si sa quanto i Pixel prestino attenzione alla qualità fotografica.

Come sarà la scheda tecnica di Pixel 5 Xl e del modello standard? Si dovrebbe trovare a bordo un SoC Snapdragon 865 con 8 gb ram e 128 gb interni e forse una variante più abbondante, dovrebbe esserci il modulo 5g di default e una batteria più importante. Infine, sembra probabile un pannello a 120 Hz di frequenza.

Non resta che attendere dunque il prossimo ottobre, mentre in occasione del Google I/O 2020 di maggio saranno svelati gli attesissimi Pixel 4a e Pixel 4a Xl, tra i migliori smartphone attesi quest’anno, ecco gli altri.

