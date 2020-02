Billie Eilish canta la canzone del prossimo 007, No Time to Die

14 February 2020 – 11:36

La posta in gioco per il prossimo film di James Bond è molto alta: No Time to Die, questo il titolo del 25esimo capitolo della saga che uscirà il prossimo 9 aprile, rappresenta infatti l’ultima avventura che vedrà protagonista Daniel Craig nei panni della spia britannica, che perde il suo status di 007 forse in favore di una donna. Le svolte promesse potrebbero essere epocali, destinate probabilmente a cambiare per sempre le sorti di questa serie cinematografica, almeno fino al reboot successivo. Non è un caso, quindi, che anche a livello di colonna sonora si sia voluto puntare in alto: a cantare la canzone ufficiale del film, quella che – come da tradizione – ne accompagnerà gli immaginifici titoli di testa, è stata chiamata Billie Eilish.

La trionfatrice degli ultimi Grammy 2020, all’età di 18 anni, è la più giovane ad aver mai cantato un pezzo per la saga di 007. E riesce nella missione: confeziona un brano che è al contempo molto in linea con la tradizione musicale dei film di Bond, soprattutto pensando alle eloquenti orchestrazioni del compositore storico John Barry, ma anche assolutamente innovativa. Siamo lontani dalle soundtrack soul e pompose di Shirley Bassey che hanno fatto la storia di Diamonds Are Foverer e Goldfinger, ma anche dai tentativi rock più recenti di Chris Cornell e Jack Stripes con Alicia Keys. Piuttosto, Eilish riprende i toni più sommessi delle ultime fatiche di Adele e Sam Smith (rispettivamente per Skyfall e Spectre), spogliandoli ancora di più di ogni afflato in crescendo: qui quasi sussurra per tutta la canzone, con anche i fiati e gli archi ridotti a un minimalismo struggente.

Ciò non toglie che gli echi del motivetto tipico di James Bond, quello composto da Monty Norman nel 1962, venga ripreso più volte per la gioia dei fan della prima ora. C’è comunque qualcosa di infausto e minaccioso anche nel testo della canzone, che Eilish e il fratello e collaboratore Finneas hanno composto, secondo quanto da loro stessi dichiarato, partendo dallo script che è stato loro dato: “Fool me once, fool me twice / Are you death or paradise? / Now you’ll never see me cry /There’s just no time to die” (“Ingannami una o due volte, sei paradiso o inferno? Ora non mi vedrai mai piangere, non c’è proprio tempo per morire”). Ancora più evidente che James Bond, tradito da chi più amava, andrà incontro al suo destino estremo: non resta che capire quale sarà.

