5G, nuovo record di velocità per Ericsson

14 February 2020 – 18:37

Ericsson macina nuovi risultati nel mondo del 5G con una nuova soluzione che ha raggiunto il record assoluto di velocità: 4,3 Gbps.

Fonte: Punto Informatico