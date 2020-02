Vertiginose prospettive urbane scovate in giro per il mondo

13 February 2020 – 11:37

Prospettiva, profondità e simmetria sono i temi chiave che riassumono la cifra stilistica della produzione di Gareth Pon: nei suoi scatti urbani il fotografo immortala architetture, scorci e ambienti interni da un punto di vista inconsueto che valorizza le linee dei palazzi in un gioco di verticalità drammatica che lascia interdetti.

Ogni immagine ha un tocco distintivo: un piccolo razzo nascosto in ciascuno scatto, a simboleggiare la passione e il sogno di Gareth di viaggiare, un giorno, nello spazio. Riuscite a trovarlo in almeno una delle foto della nostra gallery?

