Tutti gli smartphone che dovevano essere presentati al Mobile World Congress

13 Febbraio 2020 – 18:03

(Foto: Xiaomi)Il Mwc 2020 è stato cancellato per via del coronavirus Covid-19 e ha lasciato una grande voragine nei programmi di tantissime società del mondo mobile. Ma the show must go on e così ci si è subito riorganizzati per non perdere tempo e per svelare quanto prima gli smartphone che dovevano essere presentati durante la fiera di Barcellona. Quando usciranno allo scoperto?

La prima a essersi mossa è stata Sony già al momento dell’annuncio del forfait alla partecipazione alla fiera. L’evento dedicato alle novità Xperia è in programma alle 8,30 del mattino italiano del 24 febbraio prossimo in streaming sul canale YouTube ufficiale. Atteso il primo modello con 5g incorporato, dovrebbe chiamarsi Xperia 2.

Anche Realme punterà su un evento in streaming rimanendo in terra spagnola, a Madrid come già successo in passato. Il protagonista sarà il nuovo top di gamma economico Realme X50 Pro 5g sempre il 24 febbraio a orario da comunicare.

Oppo doveva presentare al Mobile World Congress 2020 la sua nuova ammiraglia Oppo Find X2, il 23 febbraio. Il lancio globale slitterà di qualche giorno, massimo qualche settimana con una presentazione che avverrà a marzo.

Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro (foto) sono stati ufficializzati nelle scorse ore con un’uscita in commercio che abbraccerà in primis la Cina, mentre per l’Europa servirà attendere ancora un po’, ma non dovrebbero servire troppi giorni in più rispetto al lancio precedentemente fissato il 23 febbraio.

Nokia ha deciso che punterà su una serie di eventi chiamati Nokia Live con dimostrazioni delle novità e demo rivolgendosi direttamente ai consumatori. Anche in questo caso non ci sono ancora date.

Dovrebbero uscire allo scoperto tra febbraio e marzo anche le novità Lg – la prima società a sganciarsi dal Mwc 2020 – con i probabili G9 ThinQ e V60 ThinQ.

