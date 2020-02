Tesla richiama 15000 Model X per un problema al servosterzo

13 Febbraio 2020 – 10:48

Tesla ha richiamato poco più di 15000 auto Model X a causa di un problema di corrosione al servosterzo causato dagli interventi antigelo con Calcio e Magnesio sulle strade di Stati Uniti e Canada.

