Shutterstock cambia guida: scelto il nuovo CEO

13 Febbraio 2020 – 19:48

Cambio al vertice per Shutterstock: il fondatore Jon Oringer lascia la poltrona di CEO a Stan Pavlovsky dopo 16 anni e diventa Executive Chairman.

The post Shutterstock cambia guida: scelto il nuovo CEO appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico