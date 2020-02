Registrare un dominio .com costerà più caro

13 February 2020 – 11:58

Dominio .com (Getty Images)Registrare un dominio .com sarà più caro in futuro. Per la prima volta in otto anni il costo di registrazione potrebbe lievitare fino a raddoppiare, passando dai 7,85 dollari attuali, e fissati nel 2012, ai 13,50 dollari nei prossimi dieci anni, con un incremento massimo annuo del 7% circa. All’entrata in vigore di questi aumenti ora manca soltanto l’ufficializzazione dell’accordo tra l’Icann, l’Internet corporation for assigned names and numbers, l’ente internazionale che regola l’attribuzione di indirizzi Ip e la gestione dei domini, e la società americana Verisign, che gestisce l’assegnazione degli indirizzi .com.

Un accordo tra la società Verisign e il Dipartimento del commercio per l’aumento dei prezzi era stato siglato già nel 2018, ma si deve attendere ora la decisione dell’Icann per quanto riguarda la sua ufficialità, come riporta The Verge. L’amministratore delegato di Icann, Göran Marby, tiene comunque a precisare che “l’organizzazione non regolamenta i prezzi e rimanda al Dipartimento del commercio americano e al Dipartimento di giustizia ogni regolamentazione dei prezzi per la registrazione dei servizi .com”.

Questo aumento andrà a incidere sui costi che i clienti pagano ai registrar, aziende che forniscono servizi di intermediazione con i clienti per la gestione dei domini e altri servizi. E l’impatto maggiore quindi sarà soprattutto su questi soggetti, chiamati a fare i conti con le nuove tariffe pur cercando di mantenersi competitivi. Le autorità governative, che hanno autorizzato Verisign a incrementare i prezzi fino al 2029, chiederanno comunque alla società un periodo di pausa nell’applicazione dei rincari, probabilmente tra il 2024 e il 2025.

Una delle ragioni di questo discusso aumento dei prezzi per la registrazione riguarderebbe il recente incremento di domini di primo livello (quelli contrassegnati dal nome dell’azienda dopo il punto) registrati negli ultimi anni e dal fatto che ormai il mercato dei social media e dei siti sia sempre più dinamico. La decisione finale sull’incremento dei costi dovrebbe arrivare entro marzo, e fino al prossimo 14 febbraio l’Icann ha garantito la possibilità di una consultazione pubblica sull’argomento.

